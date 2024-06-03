В Турции арестовали прокурдского мэра через два месяца после выборов

Турецкая полиция в понедельник задержала прокурдского мэра муниципалитета Хаккари, что на юго-востоке страны, Мехмета Сиддика Акиса по подозрению в связях с курдскими боевиками через два месяца после победы на местных выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Министерство внутренних дел обвинило Акиса в том, что он играет важную роль в боевой группировке Рабочей партии Курдистана (PKK).

Источник в органах безопасности, на который ссылается агентство, сообщил, что правоохранители провели обыск в здании муниципалитета Хаккари и не пустили туда членов прокурдской партии мэра DEM – третьей по величине в парламенте Турции.

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"Правительство, которое каждый раз терпит поражение от волеизъявления народа, снова прибегло к способу, который оно знает лучше всего: узурпировать волю (народа) и совершить переворот", – говорится в заявлении политической силы по поводу ареста Акиса.

Турецкие власти обвиняют DEM и ее прокурдских предшественников в связях с РКК, которая признана террористической организацией Турцией, Соединенными Штатами и Евросоюзом. Партия ранее отрицала любые связи с РКК.

Ранее Центральная избирательная комиссия Турции все же признала победу прокурдского кандидата в муниципалитете Ван Абдуллы Зейдана, которую региональная комиссия сначала отменила.

Напомним, по итогам местных выборов 31 марта политсила действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана потерпела крупнейшее поражение за более чем 20 лет.

Подробно о значении поражения партии Эрдогана на местных выборах смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", а также читайте в статье "Турция выбирает оппозицию".