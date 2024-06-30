Зеленский прокомментировал план советников Трампа о прекращении войны в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что план советников кандидата в президенты США Дональда Трампа, который предусматривает возможные уступки украинским территориям, является "плохой идеей".

Об этом он сказал в интервью с колумнисткой издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин, его слова цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что "не знает, как можно закончить войну за сутки".

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"Но я и не Трамп. Если у него есть такая модель, ну скажите кто будет против? Все хотят завершить войну за сутки, лучше за час. Но мы имеем то, что мы имеем. Если идея в том, чтобы отдавать наши территории, то это не новая идея", – добавил он.

Глава государства сказал, что территориальные уступки Украины не решат ситуации, поскольку Путину нужно "кормить свое общество информацией о псевдопобедах", поэтому хозяина Кремля "надо ставить на место".

"Если идея (Трампа. – Ред.) отдать наши территории – плохая идея. Это не приведет к миру в Украине и между Украиной и Россией", – подчеркнул Зеленский.

На этой неделе советники Трампа представили ему свой план прекращения войны в Украине. Он предусматривает, что Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, зато Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

В штабе Трампа рассказали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной.