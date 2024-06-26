У штабі Трампа пояснили його бачення закінчення війни РФ проти України

У штабі кандидата в президенти США Дональда Трампа розповіли, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною, але європейські країни мають робити більший внесок в підтримку безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у письмовій відповіді директора із комунікацій виборчого штабу Трампа Стівена Ченга на запит "Голосу Америки".

Як зазначено у листі, Трамп "зробить усе необхідне, щоб відновити мир і відновити американську силу та стримування на світовій арені."

"Президент Трамп неодноразово заявляв, що ключовим пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше домовитися про припинення російсько-української війни. Президент Трамп вважає, що європейські країни повинні сплачувати більшу частку витрат, пов'язаних із конфліктом, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо стосовно наших платників податків", – йдеться у відповіді.

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У штабі називають Трампа "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалась, якби він був президентом.

Напередодні два радники Трампа представили йому план припинення війни РФ проти України. Він передбачає, що у разі обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

У ЗМІ раніше з'являлися повідомлення, що Трамп нібито прагне підштовхувати Україну до територіальних поступок Росії задля припинення війни.

Сам Трамп часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть. Але він неодноразово відмовлявся публічно уточнити, як він зміг би це зробити.