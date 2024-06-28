Байден та Трамп на дебатах звинуватили один одного у заохочуванні Путіна до війни в Україні

Під час виборчих дебатів у США чинний президент Джо Байден і його суперник Дональд Трамп посперечались про війну РФ проти України, обмінявшись звинувачуваннями у заохочуванні глави Кремля Владіміра Путіна до агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Зокрема, Трамп поклав провину на Байдена у тому, що Путін почав війну в Україні, а Байден, своєю чергою, звинуватив Трампа, що той дав Путіну "карт-бланш" на вторгнення.

Крім того, Трамп звинуватив свого опонента у витрачанні надто великих коштів на допомогу Україні.

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"Він (Байден – Ред.) надає Україні зараз 200 мільярдів доларів чи більше. Це великі гроші. Я не думаю, що колись траплялося щось подібне. Щоразу, коли Зеленський приїжджає до цієї країни, він забирає з собою 60 мільярдів доларів. Він найбільший продавець у світі. І я його не звинувачую. Я лише кажу – ті гроші, які ми витрачаємо на цю війну, нам не потрібно було б витрачати", – сказав Трамп.

Пізніше під час дебатів кандидат від Республіканської партії зазначив, що Україна наразі перебуває не у виграшній позиції, і поклав провину за це на президента США.

"Він (Байден – Ред.) зараз поставив нас у таке погане становище з Україною та Росією. Бо в цій війні Україна не виграє. … У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати, вони втратили стільки людей, це так сумно. Вони втратили стільки людей і ті чудові міста із золотими куполами, яким 1000 років, і все через нього та дурні рішення", – сказав Трамп.

За його словами, Путін вирішив піти на вторгнення в Україну, бо його надихнуло "некомпетентне" виведення американських військ з Афганістану.

Він додав, що Байден веде світ до Третьої світової війни: "Ми ближче до Третьої світової війни, ніж хтось може собі уявити".

Байден у відповідь звинуватив опонента, що той дав Путіну карт-бланш на вторгнення в Україну, заохотивши його на вторгнення.

"Якщо ви поглянете на те, що зробив Трамп в Україні, цей хлопець сказав Путіну – роби все, що хочеш, роби все, що хочеш. Саме це Трамп зробив для Путіна – підбадьорив його: роби, що хочеш! І той здійснив вторгнення", – сказав Байден.

Байден назвав Путіна воєнним злочинцем і наголосив, що на Україні він не зупиниться.

"Він хоче відновити те, що було частиною радянської імперії, не просто захопити частину. Він хоче всю Україну... Чи ви думаєте, він тоді на цьому зупиниться, якщо захопить Україну? Як ви думаєте, що станеться з Польщею, з Білоруссю?" – зазначив Байден.

Крім того, під час дебатів Трамп заявив, що умови, висунуті кремлівським правителем Володимиром Путіним нібито як умови для припинення розв’язаної РФ війни проти України, є "неприйнятними".

Повідомляли, що під час президентських дебатів у четвер чинний очільник Білого дому Джо Байден і його суперник Дональд Трамп посперечались про свій вік.

За даними ЗМІ, демократи обговорюють заміну Байдена через провальні дебати з Трампом.