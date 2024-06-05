Посол у Молдові допустив закриття кордону в разі появи проросійської влади в Кишиневі

Посол України в Молдові Марко Шевченко, який завершує свою роботу в цій країні, допустив часткове або повне закриття Києвом кордону із сусідньою державою, якщо в ній до влади прийдуть проросійські партії.

Про це він сказав в етері телеканалу Exclusiv TV, повідомляє "Європейська правда".

Шевченко попросив уявити ситуацію, за якої в разі продовження російської агресії проти України у Молдові більшість отримують проросійські партії.

"Яку позицію має зайняти Україна в цьому випадку? У 2022 році, коли почалася війна, одним з перших рішень українського керівництва було закриття кордонів у Придністровському регіоні, оскільки цей регіон контролюється Росією", – нагадав український дипломат.

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"Я думаю, було б природно очікувати, що якщо до влади (в Кишиневі. – Ред.) прийде уряд, який виступає за стратегічне партнерство з Росією, а це означає, що "Росія повертається в Молдову", то природним кроком з боку України буде посилення заходів безпеки на кордоні", – додав він.

Шевченко пізніше уточнив, що може йтись про обмеження перетину кордону "або для товарів і людей, або тільки для товарів, або тільки для людей".

Український посол також заявив, що влада в Києві продовжує уважно стежити за ситуацією в Придністровському регіоні, а також у Молдові в цілому.

Нагадаємо, одне з опитувань щодо настроїв у Молдові на початку року засвідчило, що прозахідна президентка Мая Санду може програти президентські вибори. А партія влади PAS після виборів може втратити свою більшість.

Про настрої у Молдові читайте також у статті На третину проросійські: як у Молдові співіснують рух до ЄС, війна та підтримка союзу з Росією.