Посол в Молдове допустил закрытие границы в случае пророссийской власти в Кишиневе

Посол Украины в Молдове Марко Шевченко, который завершает свою работу в этой стране, допустил частичное или полное закрытие Киевом границы с соседним государством, если в нем к власти придут пророссийские партии.

Об этом он сказал в эфире телеканала Exclusiv TV, сообщает "Европейская правда".

Шевченко попросил представить ситуацию, при которой в случае продолжения российской агрессии против Украины в Молдове большинство получат пророссийские партии.

"Какую позицию должна занять Украина в этом случае? В 2022 году, когда началась война, одним из первых решений украинского руководства было закрытие границ в Приднестровском регионе, поскольку этот регион контролируется Россией", – напомнил украинский дипломат.

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"Я думаю, было бы естественно ожидать, что если к власти (в Кишиневе. – Ред.) придет правительство, которое выступает за стратегическое партнерство с Россией, а это означает, что „Россия возвращается в Молдову", то естественным шагом со стороны Украины будет усиление мер безопасности на границе", – добавил он.

Шевченко позже уточнил, что речь может идти об ограничении пересечения границы "или для товаров и людей, или только для товаров, или только для людей".

Украинский посол также заявил, что власти в Киеве продолжают внимательно следить за ситуацией в Приднестровском регионе, а также в Молдове в целом.

Напомним, один из опросов относительно настроений в Молдове в начале года показал, что прозападный президент Майя Санду может проиграть президентские выборы. А партия власти PAS после выборов может потерять свое большинство.

О настроениях в Молдове читайте также в статье На треть пророссийские: как в Молдове сосуществуют движение в ЕС, война и поддержка союза с Россией.