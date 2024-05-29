Опитування: Чинна влада Молдови отримає найбільше голосів на виборах

Чинна президентка Молдови Мая Санду та партія влади PAS наразі користуються найбільшою підтримкою населення, хоча вона і не є абсолютною.

Про це свідчить наведене Radio Chisinau опитування агенції iData, повідомляє "Європейська правда".

На президентських виборах, якби вони відбулись зараз, за Маю Санду проголосували б 30,4% виборців Молдови, які визначились із уподобаннями. Її попередник Ігор Додон – на другому місці з 14,3% виборців.

Окрім них, більше 5% набрав би колишній прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку (6,1%). При цьому понад 24% респондентів заявили що не знають, за кого голосуватимуть, а 4% не відповіли на запитання.

Реклама:

На парламентських виборах у Молдові, якби вони відбулись найближчим часом, найбільше голосів отримала б партія влади (PAS). За новостворений проросійський блок "Перемога" проголосували б 13,7%, а 13,2% – за Партію соціалістів (ПСРМ).

Ще 9,5% респондентів сказали, що не будуть голосувати, а 19,2% – не визначилися з вибором.

Якщо ж враховувати голоси тільки тих, хто визначився, PAS отримав би 38,2% голосів, блок "Перемога" – 20,4%, а ПСРМ – 19,5%.

Опитування відбулось протягом 22-27 травня й охопило 1022 виборців Молдови у 304 населених пунктах. Максимальна похибка вибірки становить 3%.

Вибори президента Молдови відбудуться 20 жовтня одночасно з референдумом про підтримку членства в ЄС, парламентські вибори заплановані на 2025 рік.

Про настрої у Молдові читайте також у статті На третину проросійські: як у Молдові співіснують рух до ЄС, війна та підтримка союзу з Росією.