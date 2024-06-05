В Литве стремятся летом заключить контракты на закупку дополнительных систем ПВО

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас выразил надежду, что стране удастся заключить контракты на закупку дополнительных систем противовоздушной обороны большой и малой дальности в течение лета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Кащюнас в разговоре с журналистами после заседания комитета по вопросам национальной безопасности и обороны парламента Литвы заявил, что надеется на скорейшее заключение контрактов на закупку ПВО.

"Мы с премьером ищем все возможные способы принятия решений в течение этого полугодия, в течение лета – чтобы были не только планы, но и законтрактованы эти системы", – заверил он.

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Глава литовского Минобороны уточнил, что речь идет "о третьем приобретении системы ПВО средней дальности, о втором приобретении систем малой дальности".

Он также предложил учреждениям и политическим партиям Литвы вместо запланированного танкового батальона создать роту и уделить больше внимания усилению противовоздушной обороны.

Недавно Вильнюс заявил, что рассматривает возможность приобретения у Германии систем противовоздушной обороны среднего радиуса действия IRIS-T, хотя в прошлом году отказался от этих намерений.

Осенью 2023 года Латвия и Эстония подписали контракт на приобретение системы ПВО средней дальности IRIS-T с немецкой компанией Diehl Defence.

Но Литва тогда решила отдать предпочтение норвежской системе ПВО NASAMS и в декабре подписала контракт с производителем.