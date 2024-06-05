У Фінляндії кажуть, що регулярно фіксують повітряні об'єкти на кордоні з Росією

Прикордонна служба Фінляндії стверджує, що регулярно спостерігає "повітряні об'єкти" на російському кордоні, який нині закритий через невизначений термін через міграційний тиск з боку Москви.

Про це журналістам розповів заступник командувача фінської Прикордонної служби Північної Карелії Самулі Муртонен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За словами Муртонена, під час прикордонного контролю на східному кордоні можна регулярно спостерігати повітряні судна.

"Ми регулярно спостерігаємо повітряні об'єкти, але я не буду вдаватися в подробиці, які саме", – заявив він.

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Представник фінської Прикордонної служби також вважає, що загроза гібридного впливу Росії залишається реальною, оскільки по східний бік кордону все ще є люди, які хотіли б приїхати до Фінляндії.

Муртонен не уточнив, на чому ґрунтується оцінка загрози гібридного впливу та інформація про охочих перетнути кордон.

Водночас, за його словами, фінські та російські прикордонники продовжують регулярно зустрічатися для координації дій.

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.

Також повідомляли, що фінська прикордонна служба почала розслідування близько двох десятків справ, пов'язаних з організацією незаконного проникнення до Фінляндії через кордон із Росією.

З минулої осені Росія організовує на східному кордоні Фінляндії шукачів притулку, тобто перетворює людей, які шукають притулку або кращого життя, на "інструмент" для досягнення власних цілей.