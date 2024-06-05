В Финляндии говорят, что регулярно фиксируют воздушные объекты на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии утверждает, что регулярно наблюдает "воздушные объекты" на российской границе, которая сейчас закрыта на неопределенный срок из-за миграционного давления со стороны Москвы.

Об этом журналистам рассказал заместитель командующего финской Пограничной службы Северной Карелии Самули Муртонен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По словам Муртонена, во время пограничного контроля на восточной границе можно регулярно наблюдать воздушные суда.

"Мы регулярно наблюдаем воздушные объекты, но я не буду вдаваться в подробности, какие именно", – заявил он.

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Представитель финской Пограничной службы также считает, что угроза гибридного влияния России остается реальной, поскольку по восточную сторону границы все еще есть люди, которые хотели бы приехать в Финляндию.

Муртонен не уточнил, на чем основывается оценка угрозы гибридного воздействия и информация о желающих пересечь границу.

В то же время, по его словам, финские и российские пограничники продолжают регулярно встречаться для координации действий.

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.

Также сообщалось, что финская пограничная служба начала расследование около двух десятков дел, связанных с организацией незаконного проникновения в Финляндию через границу с Россией.

С минувшей осени Россия организует на восточной границе Финляндии искателей убежища, то есть превращает людей, ищущих убежища или лучшей жизни, в "инструмент" для достижения собственных целей.