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Прем'єр Фінляндії допустив часткове відкриття кордону з РФ

Новини — Понеділок, 20 травня 2024, 07:42 — Іванна Костіна

Кордон Фінляндії з РФ можна буде спробувати частково відкрити, коли буде ухвалено "закон про видворення".

Про це заявив фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо в інтерв'ю Yle Radio Suomi, передає "Європейська правда".

Орпо повідомив, що, згідно з розвідданими, Росія не змінила свою політику і ситуація на кордоні залишається незмінною.

Незважаючи на те, що з приходом весни на кордоні не було помічено зростання незаконних перетинів, у Росії біля кордонів Фінляндії тисячі людей все ще чекають можливості перетнути фінський кордон.

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"Є всі підстави вважати, що якщо ми відкриємо прикордонний пункт, люди майже напевно прибудуть туди", – сказав він.

Законопроєкт, що передбачає повернення прохачів притулку в Росію, буде подано на розгляд парламенту наступного тижня.

"Коли закон буде ухвалено, ми постараємося обережно відкрити кордон. Коли він буде в нашому арсеналі, то обмірковуючи й обговорюючи, можна було б спробувати відкрити рух через кордон", – зазначив Орпо.

За словами прем'єра, у Фінляндії є бажання нормалізувати ситуацію, але все залежить від Росії.

"Ми могли б спробувати почати з одного прикордонного пункту. І якщо по обидва боки кордону буде налагоджена співпраця, це дасть можливість відкрити й інші", – пояснив він.

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі. 

Також повідомляли, що фінська прикордонна служба почала розслідування близько двох десятків справ, пов'язаних з організацією незаконного проникнення до Фінляндії через кордон із Росією.

З минулої осені Росія організовує на східному кордоні Фінляндії шукачів притулку, тобто перетворює людей, які шукають притулку або кращого життя, на "інструмент" для досягнення власних цілей.

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Фінляндія Росія
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