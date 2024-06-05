Путіну не до вподоби перемога ані Байдена, ані Трампа на виборах у США

Російський правитель Владімір Путін поскаржився, що прийдешні президентські вибори у США навряд чи призведуть до змін у їхній політиці щодо Москви.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками інформаційних агентств у Санкт-Петербурзі ввечері 5 червня, повідомляє "Європейська правда".

Путін вважає, що чинний президент США Джо Байден – "політик старої школи", і коли йому не сподобались дії російського правителя, "він потім певною мірою почав мене навіть атакувати", а отже, "він передбачуваний".

Що ж стосується потенційного другого президентства Дональда Трампа, Путін нагадав, що той "почав вводити якісь масовані санкції щодо Росії" та вийшов із Договору про ракети середньої і малої дальності.

Реклама:

"Тому сказати – я кажу абсолютно щиро, – що ми вважаємо, що після виборів щось зміниться на російському напрямі в американській політиці – я б так не сказав. Ми так не думаємо. Думаємо, що нічого по суті такого серйозного не відбудеться", – констатував Путін.

Нагадаємо, у лютому Байден у виступі на публічному заході назвав президента Росії Владіміра Путіна "схибленим сучим сином". У Кремлі ці слова вже назвали "ганьбою".

У березні Байден назвав Путіна бандитом, а зовсім нещодавно – "жорстоким тираном".