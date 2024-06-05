Путину не нравится победа ни Байдена, ни Трампа на выборах в США

Российский правитель Владимир Путин пожаловался, что грядущие президентские выборы в США вряд ли приведут к изменениям в их политике в отношении Москвы.

Об этом он сказал во время встречи с представителями информационных агентств в Санкт-Петербурге вечером 5 июня, сообщает "Европейская правда".

Путин считает, что действующий президент США Джо Байден – "политик старой школы", и когда ему не понравились действия российского правителя, "он потом в определенной степени начал меня даже атаковать", а значит, "он предсказуем".

Что же касается потенциального второго президентства Дональда Трампа, Путин напомнил, что тот "начал вводить какие-то массированные санкции в отношении России" и вышел из Договора о ракетах средней и малой дальности.

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"Поэтому сказать – я говорю совершенно искренне, – что мы считаем, что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике – я бы так не сказал. Мы так не думаем. Думаем, что ничего по сути такого серьезного не произойдет", – констатировал Путин.

Напомним, в феврале Байден в выступлении на публичном мероприятии назвал президента России Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном". В Кремле эти слова уже назвали "позором".

В марте Байден назвал Путина бандитом, а совсем недавно - "жестоким тираном".