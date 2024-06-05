Нападника з ножем на політика "АдН" у Мангеймі покладуть до психлікарні

Слідчий суддя постановив покласти в психіатричну лікарню 25-річного чоловіка, який ввечері 4 червня напав на кандидата в депутати міськради міста Мангейм від "Альтернативи для Німеччини" Гайнріха Коха і завдав йому поранень ножем.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Нападник, затриманий напередодні, в середу постав перед слідчим суддею. Той постановив помістити його в психіатричну лікарню за спробу вбивства з необережності, повідомили поліція і прокуратура Німеччини.

За словами німецьких слідчих, "явні ознаки психічного захворювання" були помічені ще під час затримання підозрюваного.

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"Згідно з поточним станом розслідування, немає конкретних вказівок на те, що підозрюваний під час нападу впізнав, що постраждала сторона була політиком "АдН", – додали вони.

Нагадаємо, інцидент стався о 22:45 у вівторок. Кох побачив, як невідомі зривають його передвиборчі плакати, й вирішив підійти до них. У результаті політика атакували з ножем і поранили.

В "Альтернативі для Німеччини" стверджують, що нападників було троє, двоє встигли втекти з місця події. Правоохоронці не повідомляли про їхнє затримання чи допит.

Сам Кох уже виписався з лікарні й розповів журналістам, що спочатку не побачив канцелярського ножа в нападника, а коли той на нього накинувся, не помітив порізів і побіг за підозрюваним, який тікав.

Минулого тижня Мангейм також опинився у центрі уваги після того, як озброєний ножем виходець з Афганістану накинувся на ультраправих, які проводили у центрі антиісламський мітинг, і поранив багатьох людей. Постраждалий поліцейський згодом помер у лікарні.

В уряді після того натякнули, що розглядають можливість депортації афганських мігрантів, які становлять загрозу безпеці, назад до рідної країни.