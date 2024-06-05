Нападавшего с ножом на политика "АдН" в Мангейме положат в психбольницу
Следственный судья постановил положить в психиатрическую больницу 25-летнего мужчину, который вечером 4 июня напал на кандидата в депутаты горсовета города Мангейм от "Альтернативы для Германии" Хайнриха Коха и нанес ему ранения ножом.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Нападавший, задержанный накануне, в среду предстал перед следственным судьей. Тот постановил поместить его в психиатрическую больницу за попытку убийства по неосторожности, сообщили полиция и прокуратура Германии.
По словам немецких следователей, "явные признаки психического заболевания" были замечены еще во время задержания подозреваемого.
"Согласно текущему состоянию расследования, нет конкретных указаний на то, что подозреваемый во время нападения узнал, что пострадавшая сторона была политиком „АдГ", – добавили они.
Напомним, инцидент произошел в 22:45 во вторник. Кох увидел, как неизвестные срывают его предвыборные плакаты, и решил подойти к ним. В результате политика атаковали с ножом и ранили.
В "Альтернативе для Германии" утверждают, что нападавших было трое, двое успели скрыться с места происшествия. Правоохранители не сообщали об их задержании или допросе.
Сам Кох уже выписался из больницы и рассказал журналистам, что сначала не увидел канцелярского ножа у нападавшего, а когда тот на него набросился, не заметил порезов и побежал за подозреваемым, который убегал.
На прошлой неделе Мангейм также оказался в центре внимания после того, как вооруженный ножом выходец из Афганистана набросился на ультраправых, проводивших в центре антиисламский митинг, и ранил многих людей. Пострадавший полицейский впоследствии умер в больнице.
В правительстве после того намекнули, что рассматривают возможность депортации афганских мигрантов, представляющих угрозу безопасности, обратно на родину.