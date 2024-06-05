Нападавшего с ножом на политика "АдН" в Мангейме положат в психбольницу

Следственный судья постановил положить в психиатрическую больницу 25-летнего мужчину, который вечером 4 июня напал на кандидата в депутаты горсовета города Мангейм от "Альтернативы для Германии" Хайнриха Коха и нанес ему ранения ножом.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Нападавший, задержанный накануне, в среду предстал перед следственным судьей. Тот постановил поместить его в психиатрическую больницу за попытку убийства по неосторожности, сообщили полиция и прокуратура Германии.

По словам немецких следователей, "явные признаки психического заболевания" были замечены еще во время задержания подозреваемого.

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"Согласно текущему состоянию расследования, нет конкретных указаний на то, что подозреваемый во время нападения узнал, что пострадавшая сторона была политиком „АдГ", – добавили они.

Напомним, инцидент произошел в 22:45 во вторник. Кох увидел, как неизвестные срывают его предвыборные плакаты, и решил подойти к ним. В результате политика атаковали с ножом и ранили.

В "Альтернативе для Германии" утверждают, что нападавших было трое, двое успели скрыться с места происшествия. Правоохранители не сообщали об их задержании или допросе.

Сам Кох уже выписался из больницы и рассказал журналистам, что сначала не увидел канцелярского ножа у нападавшего, а когда тот на него набросился, не заметил порезов и побежал за подозреваемым, который убегал.

На прошлой неделе Мангейм также оказался в центре внимания после того, как вооруженный ножом выходец из Афганистана набросился на ультраправых, проводивших в центре антиисламский митинг, и ранил многих людей. Пострадавший полицейский впоследствии умер в больнице.

В правительстве после того намекнули, что рассматривают возможность депортации афганских мигрантов, представляющих угрозу безопасности, обратно на родину.