Лидеру партии-победителя выборов в Северной Македонии официально поручили сформировать правительство

В четверг президент Северной Македонии Гордана Силяновска Давкова официально обратилась к лидеру правоцентристов Християну Мицкоскому с просьбой сформировать новое правительство после победы его партии на парламентских выборах в прошлом месяце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

После недель переговоров Мицкоский объявил о первоначальном соглашении о создании коалиционного правительства с этнической албанской партией Vredi, которая имеет 14 депутатов, и небольшой левой партией ZNAM, которая имеет шесть депутатов.

Теперь у Мицкоского есть 20 дней на формирование правительства, но в четверг он заявил, что надеется сделать это гораздо быстрее, определив 10 июня как конечную дату для утверждения своего кабинета министров в парламенте.

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Новый парламент страны был созван 28 мая и избрал спикером Африма Гаши из партии Vredi.

Вручая мандат Мицкоскому в четверг, Гордана Силяновска Давкова сказала, что результаты его переговоров о создании коалиции, а также то, что Гаши поддержали 76 депутатов, означают, что лидер ВМРО-ДПМНЕ "имеет серьезную возможность сформировать правительство".

Коалиция во главе с партией Мицкоского ВМРО-ДПМНЕ получила чуть более 43% голосов на выборах 8 мая, получив 58 из 120 мест в парламенте, что на три меньше, чем требуется для единоличного правления.

Во втором туре президентских выборов, состоявшемся в тот же день, кандидат от ВМРО-ДПМНЕ, 70-летняя профессор права Гордана Силяновска Давкова, стала первой женщиной, избранной на пост главы государства.

Силяновска Давкова во время своей инаугурации использовала прежнее название Северной Македонии, нарушив соглашение между Афинами и Скопье.

В МИД Греции осудили Силяновску Давкову, а премьер страны Кириакос Мицотакис назвал ее поступок "провокационным шагом".

Несмотря на это в офисе президента заявили, что она имеет право на использование названия "Македония" в публичных выступлениях, хотя и будет придерживаться официального использования конституционного названия.

Позже Кириакос Мицотакис направил новое предупреждение новому руководству Северной Македонии о том, что невыполнение Преспанского соглашения 2019 года с Грецией заблокирует ее путь к членству в ЕС.