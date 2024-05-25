Афіни попередили Північну Македонію, що її шлях до ЄС лежить через Грецію

Грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс надіслав нове попередження новому керівництву Північної Македонії про те, що невиконання Преспанської угоди 2019 року з Грецією заблокує її шлях до членства в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Посилаючись на відмову президента Гордани Сіляновської Давкової та новообраного прем'єр-міністра Християна Міцкоскі дотримуватися угоди щодо назви країни, Міцотакіс, перебуваючи в суботу в передвиборчій поїздці, сказав, що "коли ви тягнете за мотузку, ви повинні бути готові її перервати".

Якщо керівництво, за його словами, "відхилиться від узгодженого курсу, дорога до Європи буде закрита", підкресливши, що ця дорога "проходить через Грецію і через дотримання міжнародного права".

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Міцотакіс раніше підтвердив намір гальмувати вступ Північної Македонії в ЄС після того, як її нова президентка назвала країну "Македонією", що розпалило суперечку з Афінами щодо назви.

Північномакедонська президентка Гордана Силяновська Давкова, яка перемогла на президентських виборах, під час своєї інавгурації використовувала колишню назву Північної Македонії, порушивши угоду між Афінами і Скоп'є.

У МЗС Греції засудили Силяновську Давкову, а прем'єр країни Кіріакос Міцотакіс назвав її вчинок "провокаційним кроком".

Попри це в офісі президентки заявили, що вона має право на використання назви "Македонія" у публічних виступах, хоча і буде дотримуватися офіційного використання конституційної назви.