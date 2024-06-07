ЗМІ: Зеленський наступного тижня вперше особисто виступить у Бундестазі

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, прибуде з візитом до Німеччини, де братиме участь у конференції з питань відновлення України.

Як пише "Європейська правда", про це виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомили джерела.

За інформацією FAZ, український лідер, як очікують, вперше особисто виступить у нижній палаті німецького парламенту Бундестазі.

У вівторок і середу наступного тижня в столиці відбудеться конференція з питань відновлення України, яку організовує Міністерство закордонних справ Німеччини та інші відомства.

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Видання посилається на лист голови Німецько-української парламентської групи Робіна Вагенера ("Зелені"), в якому він закликав президентку Бундестагу Бербель Бас провести для цього спеціальне засідання.

"Можливість виступу у парламенті Німеччини стала б важливим знаком нашої солідарності та дружби з Україною та вираженням нашої поваги до досягнень країни", – йдеться у листі.

Нагадаємо, у четвер Зеленський прибув до Франції на урочистості з нагоди 80-річчя висадки союзних сил у Нормандії у Другій світовій війні.

У п'ятницю у Франції він має зустрітися з президентом США Джо Байденом, щоб обговорити військову допомогу.

Зустріч Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном та ще низкою посадовців у Парижі також відбудеться у п’ятницю 7 червня.

Також стало відомо, що президент України візьме участь у саміті G7 13-15 червня в Італії.