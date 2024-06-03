В ОП підтвердили участь Зеленського у саміті G7

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 в Італії, який відбудеться 13-15 червня.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник президента Сергій Никифоров, якого цитує Суспільне.

За словами речника, Зеленський братиме участь або онлайн, або особисто.

"Це без сумнівів. G7 є нашими основними партнерами. Ми говоритимемо з ними про ключові теми наших відносин, включно з діалогами у двосторонніх форматах із державами "сімки", — сказав Никифоров.

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Він додав, що зі США, які братимуть участь у саміті, Зеленський має намір обговорити подальше нарощування оборонної підтримки, розвиток коаліції західних винищувачів і кроки задля прискорення постачання F-16.

Також однією з ключових тем стане посилення української ППО додатковими системами та ракетами до них.

За словами Никифорова, це також було предметом обговорення між Зеленським та міністром оборони США Ллойдом Остіном на конференції "Шангрі-Ла" у Сінгапурі.

"Ця тема була основною. Зараз триває активна робота, щоб системи ППО надходили в Україну. Очікуємо публічних позитивних рішень уже найближчим часом", — розповів він.

Раніше італійська прем'єрка Джорджія Мелоні розповіла, що Зеленський візьме участь у саміті "Групи семи", який відбудеться 13-15 червня в місті Бриндізі на півдні Італії.

Вона не уточнила, чи буде Зеленський в Італії особисто або долучиться по відеозв'язку.

ЗМІ раніше писали, що український президент Володимир Зеленський також може відвідати саміт G7, але офіційного підтвердження не було.

На саміті, який буде значною мірою зосереджений на війні в Україні і конфлікті на Близькому Сході, очікується схвалення плану "Групи семи" щодо використання заморожених російських активів.