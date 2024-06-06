Літак Зеленського приземлився у Франції

Літак з президентом України Володимиром Зеленським у четвер приземлився в аеропорту нормандського міста Кан у Франції.

Про це повідомило видання Ouest France, пише "Європейська правда".

Видання опублікувало фото, на якому зображений літак Зеленського.

Ouest France

У Франції Зеленський візьме участь у заходах, присвячених Дню висадки союзників в Нормандії під час Другої світової війни.

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Він також проведе зустрічі з президентом США Джо Байденом і президентом Франції Емманюелем Макроном. Наступного дня після урочистих заходів у Нормандії Зеленського чекають у Парижі.

Зеленський зустрінеться також з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню і вони відвідають підприємства збройової групи KNDS під Парижем, де виготовляють артилерійські боєприпаси.

У програмі візиту також виступ Зеленського за трибуною Національної асамблеї – нижньої палати парламенту Франції, і переговори з її очільницею Яель Брон-Піве, яка у березні приїздила в Україну.

Також стало відомо, що Зеленський візьме участь у саміті G7 13-15 червня в Італії.