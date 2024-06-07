СМИ: Зеленский на следующей неделе впервые лично выступит в Бундестаге

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, прибудет с визитом в Германию, где примет участие в конференции по вопросам восстановления Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщили источники.

По информации FAZ, украинский лидер, как ожидается, впервые лично выступит в нижней палате немецкого парламента Бундестаге.

Во вторник и среду на следующей неделе в столице состоится конференция по вопросам восстановления Украины, которую организует Министерство иностранных дел Германии и другие ведомства.

Реклама:

Издание ссылается на письмо председателя Немецко-украинской парламентской группы Робина Вагенера ("Зеленые"), в котором он призвал президента Бундестага Бербель Бас провести для этого специальное заседание.

"Возможность выступления в парламенте Германии стала бы важным знаком нашей солидарности и дружбы с Украиной и выражением нашего уважения к достижениям страны", – говорится в письме.

Напомним, в четверг Зеленский прибыл во Францию на торжества по случаю 80-летия высадки союзных сил в Нормандии во Второй мировой войне.

В пятницу во Франции он должен встретиться с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить военную помощь.

Встреча Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и еще рядом должностных лиц в Париже также состоится в пятницу 7 июня.

Также стало известно, что президент Украины примет участие в саммите G7 13-15 июня в Италии.