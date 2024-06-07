СМИ: Зеленский на следующей неделе впервые лично выступит в Бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, прибудет с визитом в Германию, где примет участие в конференции по вопросам восстановления Украины.
Как пишет "Европейская правда", об этом изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщили источники.
По информации FAZ, украинский лидер, как ожидается, впервые лично выступит в нижней палате немецкого парламента Бундестаге.
Во вторник и среду на следующей неделе в столице состоится конференция по вопросам восстановления Украины, которую организует Министерство иностранных дел Германии и другие ведомства.
Издание ссылается на письмо председателя Немецко-украинской парламентской группы Робина Вагенера ("Зеленые"), в котором он призвал президента Бундестага Бербель Бас провести для этого специальное заседание.
"Возможность выступления в парламенте Германии стала бы важным знаком нашей солидарности и дружбы с Украиной и выражением нашего уважения к достижениям страны", – говорится в письме.
Напомним, в четверг Зеленский прибыл во Францию на торжества по случаю 80-летия высадки союзных сил в Нормандии во Второй мировой войне.
В пятницу во Франции он должен встретиться с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить военную помощь.
Встреча Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и еще рядом должностных лиц в Париже также состоится в пятницу 7 июня.
Также стало известно, что президент Украины примет участие в саммите G7 13-15 июня в Италии.