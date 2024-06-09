Вулканическая лава "поглотила" дорогу в Исландии

В субботу поток лавы из активного исландского вулкана "поглотил" дорогу, ведущую к прибрежному городу Гриндавик и популярному геотермальному курорту Голубая лагуна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Iceland Monitor.

Курорт Голубая лагуна закрыли в субботу утром еще до прибытия первых посетителей, когда стало очевидно, что лава от извержения вскоре потечет к дороге.

Кадры с дрона, опубликованные AP и снятые на полуострове Рейкьянес, демонстрируют, что поток лавы движется вперед.

Реклама:

В связи с продвижением лавы отверстие в районе дороги в защитном барьере засыпали.

Представители Департамента гражданской защиты находятся в этом районе для мониторинга.

В сообщении Исландской дорожной и прибрежной администрации в субботу говорилось о том, что лава быстро потекла в направлении дороги. Также сообщалось, что это уже третий случай, когда лава проходит через дорогу в этих районах.

Городок Гриндавик пока не подлежит эвакуации, поскольку медленное продвижение лавы не создает непосредственной угрозы для жителей.

Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес началось 29 мая, но очень быстро его активность спала.

Это извержение стало восьмым на полуострове Рейкьянес, где проживает около 30 тысяч человек, с 2021 года.

Предыдущие инциденты привели к перебоям с централизованным отоплением, закрытым ключевым дорогам и даже разрушенным нескольким домам в рыбацком городке Гриндавик.