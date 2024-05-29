В Ісландії почалося нове виверження вулкана 

В Ісландії на півострові Рейк'янес 29 травня почалося виверження вулкана.

Це підтвердило метеорологічне бюро країни, пише "Європейська правда" з посиланням на Iceland Review.

У середу вранці через очікуване виверження та підвищення сейсмічної активності евакуювали людей з містечка Гріндавік, курорта "Блакитна лагуна" та електростанції Сварценгі.

За повідомленням метеорологічного бюро, виверження почалося поблизу Сунднукара, на північ від Гріндавіка.

Шлейфи від виверження сягають щонайменше 50 метрів у висоту, а довжина тріщини, схоже, перевищує 1 кілометр.

🇮🇸 | Una nueva erupción volcánica ha comenzado en la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia, informó el miércoles la oficina meteorológica del país, poco después de que las autoridades evacuaran la cercana localidad de Grindavik.



pic.twitter.com/CFKNBwNpP1 — Data Veritas (@data_veritas) May 29, 2024

Очікується, що незабаром підніметься гелікоптер берегової охорони, щоб підтвердити точне місце і розмір виверження. Нинішнє виверження, схоже, відбувається в тому ж місці, що й попереднє взимку.

Національний комісар ісландської поліції після консультацій з начальником поліції в регіоні Судурнес вирішив оголосити надзвичайний стан у зв'язку з виверженням.

Це виверження стало восьмим на півострові, де проживає близько 30 тисяч людей, з 2021 року.

Попередні інциденти призвели до перебоїв з централізованим опаленням, закритих ключових доріг і навіть зруйнованих кількох будинків у рибальському містечку Гріндавік, куди з тих пір повернулися лише кілька жителів.

Аби запобігти подальшій шкоді, у районі були побудовані штучні бар’єри, щоб відвести лаву від інфраструктури.