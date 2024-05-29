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В Ісландії почалося нове виверження вулкана 

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Новини — Середа, 29 травня 2024, 16:34 — Христина Бондарєва

В Ісландії на півострові Рейк'янес 29 травня почалося виверження вулкана. 

Це підтвердило метеорологічне бюро країни, пише "Європейська правда" з посиланням на Iceland Review.

У середу вранці через очікуване виверження та підвищення сейсмічної активності евакуювали людей з містечка Гріндавік, курорта "Блакитна лагуна" та електростанції Сварценгі.

За повідомленням метеорологічного бюро, виверження почалося поблизу Сунднукара, на північ від Гріндавіка. 

Шлейфи від виверження сягають щонайменше 50 метрів у висоту, а довжина тріщини, схоже, перевищує 1 кілометр. 

Очікується, що незабаром підніметься гелікоптер берегової охорони, щоб підтвердити точне місце і розмір виверження. Нинішнє виверження, схоже, відбувається в тому ж місці, що й попереднє взимку.

Національний комісар ісландської поліції після консультацій з начальником поліції в регіоні Судурнес вирішив оголосити надзвичайний стан у зв'язку з виверженням.

Це виверження стало восьмим на півострові, де проживає близько 30 тисяч людей, з 2021 року.

Попередні інциденти призвели до перебоїв з централізованим опаленням, закритих ключових доріг і навіть зруйнованих кількох будинків у рибальському містечку Гріндавік, куди з тих пір повернулися лише кілька жителів.

Аби запобігти подальшій шкоді, у районі були побудовані штучні бар’єри, щоб відвести лаву від інфраструктури.

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Ісландія стихійні лиха
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