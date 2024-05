В Ісландії почалося нове виверження вулкана 

В Ісландії на півострові Рейк'янес 29 травня почалося виверження вулкана.

Це підтвердило метеорологічне бюро країни, пише "Європейська правда" з посиланням на Iceland Review.

У середу вранці через очікуване виверження та підвищення сейсмічної активності евакуювали людей з містечка Гріндавік, курорта "Блакитна лагуна" та електростанції Сварценгі.

The beginning of the eruption at Sundhnúksgíga was caught on RÚV's webcam.



The beginning of the eruption at Sundhnúksgíga was caught on RÚV's webcam.



Time lapse ⤵️ you can see the first five minutes of the eruption in 30 seconds. https://t.co/90aZm2mtfp pic.twitter.com/7ONYe1Jxpp

