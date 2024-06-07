AFP: G7 досі не узгодила механізм використання росактивів для допомоги Україні

Лідери "Групи семи" на саміті в середині червня все ще сподіваються досягти угоди про використання прибутків від заморожених російських активів для допомоги України, але консенсусу поки що не досягли.

Про це агентству AFP повідомили дипломатичні джерела, пише "Європейська правда".

На саміті G7, який відбудеться в італійській Апулії 13-15 червня, лідери сподіваються домовитися про використання прибутків від російських активів, заморожених на Заході, для надання Україні бюджетної підтримки та допомоги у відновленні.

Минулого місяця міністри фінансів "Групи семи" повідомили про прогрес у досягненні угоди, але дипломатичні джерела в Італії сказали AFP, що "складна технічна дискусія" триває й досі.

Реклама:

Дипломатичне джерело з іншої країни G7 висловило оптимізм щодо досягнення угоди наступного тижня, але заявило, що консенсусу поки що немає.

Джерело в уряді Німеччини сказало AFP, що Берлін оптимістично налаштований щодо угоди, але вона все одно має бути схвалена країнами Європейського Союзу, де заморожена найбільша сума активів Росії.

Нагадаємо, пропозиція США передбачає, що країни "Групи семи" нададуть Україні кредит у 50 мільярдів доларів, який виплачуватимуть за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.

Натомість Євросоюз висунув альтернативну пропозицію, згідно з якою він сам надасть кредит для України, використавши як заставу свій семирічний бюджет у розмірі 1,2 трильйона євро. На дискусії цього тижня країни ЄС не вирішили, яку з цих пропозицій підтримати.

Читайте також: Формула конфіскації: за яким принципом прибуток від активів РФ піде на потреби України.