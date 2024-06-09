Reuters: G7 предупредит китайские банки о связях с Россией

Чиновники США ожидают, что Группа семи (G7) на следующей неделе направит новое жесткое предупреждение небольшим китайским банкам, чтобы они прекратили помогать России уклоняться от западных санкций.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что лидеры G7, которые соберутся на саммит 13-15 июня в Италии, сосредоточатся на угрозе китайско-российской торговли для войны в Украине, и на том, что с этим делать.

По словам американского чиновника и другого осведомленного собеседника, результатом этих разговоров, вероятно, станут публичные заявления по этому вопросу в отношении китайских банков.

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Ожидается, что Соединенные Штаты и их партнеры по G7 – Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония – не будут принимать никаких немедленных карательных мер против любых банков во время саммита.

По словам одного из участников саммита, основное внимание будет сосредоточено на меньших учреждениях, а не на крупнейших китайских банках.

Переговоры о точном формате и содержании предупреждения еще продолжаются. О планах обсудить эту тему на саммите G7 ранее не сообщали.

Вашингтон и его партнеры готовы применить санкции и более жесткий экспортный контроль, чтобы уменьшить способность России обходить западные санкции, включая вторичные санкции, которые могут быть применены против банков и других финансовых учреждений.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 13-15 июня в Италии.

Между тем, лидеры Группы семи все еще надеются достичь соглашения об использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.