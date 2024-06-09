Ультраправим прогнозують перемогу на виборах до Європарламенту в Австрії

Австрійська ультраправа проросійська Партія свободи є ймовірним переможцем виборів до Європейського парламенту в Австрії.

Таким є прогноз, опублікований австрійським суспільним мовником ORF.

За цим прогнозом ультраправа Партія свободи посідає перше місце з 27%.

За друге місце борються дві політсили – керівна консервативна Народна партія з 23,5% і Соціал-демократична партія з 23%.

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"Зелені" та ліберальна партія NEOS, за прогнозом, отримають по 10,5%.

Прогноз, який ґрунтується на опитуваннях, має похибку 2,5 відсоткових пункта.

Партія свободи лідирує за кількістю мандатів та претендує на шість місць у майбутньому Європарламенті. Народна партія та соціал-демократи, вірогідно, матимуть по п’ять депутатів. "Зелені" та NEOS матимуть по два місця.

У спільному передвиборчому опитуванні Foresight та Інституту стратегічного аналізу (ISA) майже кожен другий опитаний (44%) сказав, що його турбувала імміграція, а також безпека та війна.

У Словаччині на виборах до Європарламенту перше місце посіла словацька опозиційна партія "Прогресивна Словаччина", а партія прем’єр-міністра Роберта Фіцо прийшла другою.

У Латвії, за неофіційною інформацією, лідерами виборів до Європарламенту стали керівна партія "Нова Єдність" і опозиційне "Національне об'єднання".

Більшість країн ЄС обирають євродепутатів у неділю. Деталі читайте у статті: Євросоюз шукає нових лідерів. Як обиратимуть керівництво ЄС та що це означає для України.