Ультраправым прогнозируют победу на выборах в Европарламент в Австрии

Австрийская ультраправая пророссийская Партия свободы является вероятным победителем выборов в Европейский парламент в Австрии.

Таков прогноз, опубликованный австрийским общественным вещателем ORF.

По этому прогнозу ультраправая Партия свободы занимает первое место с 27%.

За второе место борются две политсилы – правящая консервативная Народная партия с 23,5% и Социал-демократическая партия с 23%.

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"Зеленые" и либеральная партия NEOS, по прогнозу, получат по 10,5%.

Прогноз, основанный на опросах, имеет погрешность 2,5 процентных пункта.

Партия свободы лидирует по количеству мандатов и претендует на шесть мест в будущем Европарламенте. Народная партия и социал-демократы, вероятно, будут иметь по пять депутатов. "Зеленые" и NEOS будут иметь по два места.

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В Словакии на выборах в Европарламент первое место заняла словацкая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия", а партия премьер-министра Роберта Фицо пришла второй.

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