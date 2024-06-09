На виборах до Європарламенту у Словаччині перше місце посіла словацька опозиційна партія "Прогресивна Словаччина", а партія прем’єр-міністра Роберта Фіцо прийшла другою.

Про це повідомило видання Aktuality, посилаючись на неофіційні дані з середовища політичних партій, пише "Європейська правда".

За неофіційними результатами, "Прогресивна Словаччина" отримала 27,8% голосів, а партія влади SMER Роберта Фіцо – 24,8%.

Словаки обирали 15 євродепутатів на п'ятирічний термін. У складі Європарламенту загалом буде 720 євродепутатів. Ймовірно, "Прогресивна Словаччина" отримає 6 із 15 місць, а SMER – 5.

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Кількість мандатів все ще може бути скоригована, якщо партія SaS і демократи перетнуть 5-відсотковий бар'єр, який, за попередніми результатами, вони не подолали.

Для SMER результат є покращенням у порівнянні з виборами 2019 року, коли партія отримала на два місця та на 10% менше. Кращі результати цього року і для "Прогресивної Словаччини", яка на минулих виборах отримала 4 мандати в коаліції зі Spolu.

Третє місце (12,5%) посіла крайня права Республіканська партія на чолі з Міланом Угріком, чиї політичні уподобання подекуди вважають близькими до нацистських. Угрік у словацькому політикумі – один з основних недругів України. У партії, прогнозують, буде два мандати.

Четверте місце (7,18%) посіла партія "Голос", заснована новообраним президентом і соратником Фіцо Пітером Пеллегріні. П’ятим прийшов Християнсько-демократичний рух (7,15%). Ці політсили у Європарламенті представлятимуть по одному депутату.

Таким чином, наразі депутати п’яти політичних партій Словаччини проходять до Європейського парламенту.

За даними джерел Aktuality, явка виборців була вищою за 34%. У голосуванні взяли участь понад 1,5 мільйона виборців. П'ять років тому явка була нижчою – 22,74%.

Вибори у Словаччині відбулись на тлі замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо, що стався минулого місяця.

Словаки голосували на євровиборах напередодні, натомість у неділю голосування проходить у 21 країні ЄС.

Деталі читайте у статті: Євросоюз шукає нових лідерів. Як обиратимуть керівництво ЄС та що це означає для України.