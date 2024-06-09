"Супернеділя" виборів, що визначать політику Євросоюзу на 5 років, проходить в ЄС

В Європейському Союзі 9 червня – "супернеділя" виборів до Європейського парламенту, коли мільйони виборців визначають, хто формуватиме політику ЄС на найближчі п’ять років.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вибори у неділю є головним і останнім днем із чотириденного циклу голосування, яке стартувало в четвер.

Вибори визначать наступний склад Європейського парламенту і, опосередковано, склад виконавчого органу ЄС – Європейської комісії.

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Голосування відбувається у 21 країні-члені Євросоюзу, у тому числі у Франції та Німеччині, які скерують до Європарламенту найбільшу кількість депутатів: 81 та 96 відповідно.

Голосування в неділю проходить також у Польщі, Іспанії, Італії (другий день), Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпрі, Данії, Естонії, Фінляндії, Греції, Угорщині, Литві, Люксембурзі, Португалії, Румунії, Словенії та Швеції.

Європейський парламент заявив, що оприлюднить результати екзитполу по всьому ЄС приблизно о 21:30 за Києвом, а перший попередній результат – після опівночі за київським часом.

Опитування прогнозують, що ліберали та "зелені" втратять місця. Це зменшить більшість правоцентристських і лівоцентристських партій у Європарламенті та ускладнить зусилля, спрямовані на поглиблення європейської інтеграції.

Ультраправі депутати, за прогнозами, посилять свої позиції у порівнянні з результатами минулих європейських виборів 2019 року.

Правоцентристська та проукраїнська Європейська народна партія, за прогнозами, залишиться найбільшою групою в Європарламенті. Її кандидатка Урсула фон дер Ляєн з Німеччини спробує переобратись на пост президентки Єврокомісії, однак не гарантовано, що їй це вдасться.

Голосування вже пройшло у Нідерландах. Там, за даними екзитполу, партія антиукраїнського Герта Вілдерса прийшла другою. Цей результат означає значний успіх для політсили, оскільки вона не мала жодного місця на попередніх виборах до Європарламенту, а тепер їй прогнозують сім.

Голосування також вже пройшло у Чехії, Ірландії, Латвії, Словаччині та на Мальті.

Деталі читайте у статті: Євросоюз шукає нових лідерів. Як обиратимуть керівництво ЄС та що це означає для України.