З’явились неофіційні результати виборів до Європарламенту в Латвії

У Латвії, за неофіційною інформацією, лідерами виборів до Європарламенту стали керівна партія "Нова Єдність" і опозиційне "Національне об'єднання": кожна з політичних сил може отримати по 2 мандати.

Про це свідчить неофіційна інформація, якою володіє агентство LETA, пише "Європейська правда".

Відомо, що "Нова Єдність" найімовірніше стала переможцем на кількох найбільш відвідуваних виборчих дільницях у Ризі.

Ще по одному мандату дістануться п'яти партіям – "За розвиток Латвії", "Об'єднаний список", "Порозуміння", "Латвія на першому місці" і "Прогресивні".

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Центральна виборча комісія Латвії оголосить офіційні підсумки виборів опівночі.

Однак, за неофіційною інформацією, реальний підрахунок голосів розпочався в суботу після 20:00.

У Латвії голосування пройшло в суботу, тоді як більшість країн ЄС обирають євродепутатів у неділю.

Деталі читайте у статті: Євросоюз шукає нових лідерів. Як обиратимуть керівництво ЄС та що це означає для України.