Німецькі ультраправі побачили "нові можливості" у новому альянсі Орбана та Бабіша

З появою у Європарламенті нової ультраправої групи, до якої увійде партія Віктора Орбана "Фідес", німецька ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") сподівається вийти з потенційної ізоляції в цій європейській інституції.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Euractiv.

У неділю, 30 червня, популістські та націоналістичні партії Австрії та Угорщини разом з популістською чеською партією ANO колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша оголосили про намір сформувати нову парламентську групу на основі нового альянсу під назвою "Патріоти за Європу".

Речниця співлідерки "Альтернативи для Німеччини" Аліси Вайдель заявила телеканалу ntv, що "це відкриває для "АдН" нові можливості для співпраці з іншими партіями, оскільки партійний ландшафт "Європейських консерваторів та реформістів" і "Ідентичності та демократії" в цілому рухається".

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Лідер делегації "АдН" у Європарламенті Рене Ауст сказав, що "це будуть захоплюючі два тижні", маючи на увазі процес формування політичних груп, що триває.

Співлідерка "АдН" Вайдель заявила на партійній конференції цими вихідними, що рішення про будь-яку майбутню політичну групу ще не прийнято. Попередньою вимогою для неї є те, що в такій групі не повинно бути "жодного антисеміта".

Німецька партія має тісні зв'язки з Австрійською партією свободи Герберта Кікля, яка увійде у нову політичну групу з партією Орбана. Кікль активно лобіював повернення "АдН" до ультраправої групи "Ідентичність і демократія", звідки її виключили за наполяганням французьких колег.

Відносини з угорським лідером Віктором Орбаном, однак, складніші. Співзасновник нових "Патріотів за Європу" раніше заявляв, що не зрозуміло, чи виступає "АдН" за Європу, чи проти неї.

Як повідомлялось, Орбан, експрем'єр Чехії Андрей Бабіш та лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль у неділю оголосили про створення нового правого альянсу в Європарламенті.

Перед тим "Фідес" тривалий час вів переговори про приєднання до м’яких євроскептиків із групи "Європейських консерваторів та реформістів", яких очолює прем’єрка Італії Джорджія Мелоні.