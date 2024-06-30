Орбан, експрем'єр Чехії та ультраправі Австрії створюють власну групу в Європарламенті

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль і колишній прем’єр Чехії Андрей Бабіш у неділю, 30 червня, оголосили про створення нової правої групи в Європейському парламенті.

Це стало результатом їхньої зустрічі у Відні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Орбан, Бабіш та Кікль уклали "патріотичний маніфест за майбутнє Європи", де заявили, що Європейський Союз "обернувся проти європейців і тепер представляє інтереси, які суперечать волі націй, регіонів і невеликих громад".

Угорський прем’єр на пресконференції заявив, що після виборів до Європарламенту 9 червня "починається нова ера".

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"Ми беремо на себе відповідальність створити групу, яка буде найсильнішою правою коаліцією в Європі… Найсильніші австрійські, угорські та чеські праві сили зараз сидять перед вами", – додав він.

Орбан мав на увазі свою партію "Фідес", Австрійську партію свободи та партію ANO чеського експрем’єра Андрея Бабіша – усі вони здобули перемогу на євровиборах у своїх країнах.

Оголошення трьох політиків не стало до кінця несподіваним, позаяк Бабіш раніше цього тижня оголосив про наміри створити власну єврогрупу.

Водночас "Фідес" тривалий час вів переговори про приєднання до м’яких євроскептиків із групи "Європейських консерваторів та реформістів", яких очолює прем’єрка Італії Джорджія Мелоні.

Фракції Європарламенту повинні оголосити свої назви та склад до 15 липня, в них має бути не менш як 23 парламентарі від мінімум семи країн Євросоюзу. Таким чином, альянс Орбана, Бабіша та Кікля ще повинен заручитись підтримкою з боку європарламентарів мінімум чотирьох країн ЄС.