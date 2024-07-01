Немецкие ультраправые увидели "новые возможности" в альянсе Орбана и Бабиша

С появлением в Европарламенте новой ультраправой группы, в которую войдет партия Виктора Орбана "Фидес", немецкая ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ") надеется выйти из потенциальной изоляции в этой европейской институции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

В воскресенье, 30 июня, популистские и националистические партии Австрии и Венгрии вместе с популистской чешской партией ANO бывшего премьер-министра Андрея Бабиша объявили о намерении сформировать новую парламентскую группу на основе нового альянса под названием "Патриоты за Европу".

Пресс-секретарь сопредседателя "Альтернативы для Германии" Алисы Вайдель заявила телеканалу ntv, что "это открывает для "АдГ" новые возможности для сотрудничества с другими партиями, поскольку партийный ландшафт "Европейских консерваторов и реформистов" и "Идентичности и демократии" в целом движется".

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Лидер делегации "АдГ" в Европарламенте Рене Ауст сказал, что "это будут захватывающие две недели", имея в виду продолжающийся процесс формирования политических групп.

Сопредседатель "АдГ" Вайдель заявила на партийной конференции в эти выходные, что решение о какой-либо будущей политической группе еще не принято. Предварительным требованием для нее является то, что в такой группе не должно быть "ни одного антисемита".

Немецкая партия имеет тесные связи с Австрийской партией свободы Герберта Кикля, которая войдет в новую политическую группу с партией Орбана. Кикль активно лоббировал возвращение "АдГ" в ультраправую группу "Идентичность и демократия", откуда ее исключили по настоянию французских коллег.

Отношения с венгерским лидером Виктором Орбаном, однако, сложнее. Соучредитель новых "Патриотов за Европу" ранее заявлял, что не понятно, выступает ли "АдГ" за Европу или против нее.

Как сообщалось, Орбан, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш и лидер ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль в воскресенье объявили о создании нового правого альянса в Европарламенте.

Перед тем "Фидес" долгое время вел переговоры о присоединении к мягким евроскептикам из группы "Европейских консерваторов и реформистов", которых возглавляет премьер Италии Джорджия Мелони.