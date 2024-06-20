Орбан приїде до Мелоні перед самітом, де визначиться керівництво ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідає Рим наступного понеділка, 24 червня, для переговорів із головою італійського уряду Джорджією Мелоні.

Про це речник Орбана повідомив агентству AFP у четвер, пише "Європейська правда".

Візит прем’єра Угорщини до Італії відбудеться напередодні саміту ЄС наступного тижня, на якому лідери намагатимуться узгодити кандидатури на три головні посади – президента Єврокомісії, президента Європейської ради та топдипломата Євросоюзу.

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Орбан і Мелоні були серед тих лідерів, які наполягали, що кандидатури мають відображати результати виборів до Європейського парламенту, на яких ультраправі партії в низці країн здобули перемогу.

Попри це, партія угорського прем’єра "Фідес" так і не увійшла до політичної групи "Європейських консерваторів і реформістів" у Європарламенті, де Мелоні відіграє провідну роль, через позицію Орбана щодо України.

Натомість членів партії опонента Орбана прийняли до Європейської народної партії, у якій раніше була "Фідес".

Лідери Євросоюзу на зустрічі у понеділок 18 червня не змогли домовитися про кандидатури на головні посади в ЄС на наступні п'ять років після євровиборів.