Партія Сальвіні привітала формування нової групи популістів та ультраправих у Європарламенті 

"Ліга" Маттео Сальвіні привітала формування у Європарламенті нової політичної групи "Патріоти за Європу", до якої увійдуть популістські та ультраправі сили.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Партія через кілька годин після анонсу про формування групи "Патріоти за Європу" привітала її появу як нову альтернативу для боротьби з лівими силами.

"Нам хотілось би розширити спектр сильних, патріотичних, згуртованих груп, які виступають проти закулісних домовленостей... Як неодноразово казав Маттео Сальвіні, створення великої групи для об’єднання патріотів Європи більше не можна відкладати", – йдеться у заяві "Ліги".

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Сальвіні, як і Орбан, критикував розподіл топпосад у ЄС після виборів за домовленістю між ключовими політичними групами і називав цей підхід "переворотом".

Німецька ультраправа "Альтернатива для Німеччини" заявила, що сподівається вийти з ізоляції з появою у Європарламенті нової ультраправої групи.

Нагадаємо, у неділю угорський прем’єр Віктор Орбан, експрем'єр Чехії Андрей Бабіш та лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль оголосили про створення нового правого альянсу в Європарламенті.

Перед тим "Фідес" тривалий час вела переговори про приєднання до м’яких євроскептиків із групи "Європейських консерваторів та реформістів", яких очолює прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, але отримала відмову.

Фракції Європарламенту повинні оголосити свої назви та склад до 15 липня, в них має бути не менш як 23 парламентарі від мінімум семи країн Євросоюзу. Таким чином, альянс Орбана, Бабіша та Кікля ще повинен заручитись підтримкою з боку європарламентарів мінімум чотирьох країн ЄС.

"Фідес", ANO та Австрійська партія свободи виступають проти допомоги Україні та за "мирні переговори" з Росією.