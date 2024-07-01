Партия Сальвини приветствовала формирование новой группы популистов и ультраправых в Европарламенте

Итальянская партия "Лига" вице-премьера Маттео Сальвини приветствовала формирование в Европарламенте новой политической группы "Патриоты за Европу", в которую войдут популистские и ультраправые силы.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Партия через несколько часов после анонса о формировании группы "Патриоты за Европу" приветствовала ее появление как новую альтернативу для борьбы с левыми силами.

"Нам хотелось бы расширить спектр сильных, патриотических, сплоченных групп, которые выступают против закулисных договоренностей... Как неоднократно говорил Маттео Сальвини, создание большой группы для объединения патриотов Европы больше нельзя откладывать", – говорится в заявлении "Лиги".

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Сальвини, как и Орбан, критиковал распределение топ-должностей в ЕС после выборов по договоренности между ключевыми политическими группами и называл этот подход "переворотом".

Немецкая ультраправая "Альтернатива для Германии" заявила, что надеется выйти из изоляции с появлением в Европарламенте новой ультраправой группы.

Напомним, в воскресенье венгерский премьер Виктор Орбан, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш и лидер ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль объявили о создании нового правого альянса в Европарламенте.

Перед тем "Фидес" долгое время вела переговоры о присоединении к мягким евроскептикам из группы "Европейских консерваторов и реформистов", которых возглавляет премьер Италии Джорджия Мелони, но получила отказ.

Фракции Европарламента должны объявить свои названия и состав до 15 июля, в них должно быть не менее 23 парламентариев минимум от семи стран Евросоюза. Таким образом, альянс Орбана, Бабиша и Кикля еще должен заручиться поддержкой со стороны европарламентариев минимум четырех стран ЕС.

"Фидес", ANO и Австрийская партия свободы выступают против помощи Украине и за "мирные переговоры" с Россией.