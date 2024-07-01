Бербок: Німеччина має інвестувати в безпеку попри обмежений бюджет

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін повинен продовжувати інвестувати в безпеку на тлі складних переговорів щодо бюджету на 2025 рік.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Глава МЗС, яка в уряді представляє "Зелених", наголосила, що Німеччина повинна відігравати провідну роль у боротьбі з серйозними загрозами миру й безпеці в Європі, навіть якщо це означає збільшення боргів.

Водночас міністр фінансів Крістіан Лінднер від партії "Вільних демократів" вимагає від коаліційного уряду дотримуватися суворих правил щодо бюджетного дефіциту, відомих як "боргове гальмо".

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"Це було б більш ніж фатально, якби нам довелося сказати через кілька років: "Ми врятували боргове гальмо, але втратили наш мирний порядок у Європі", – застерегла вона.

За словами Бербок, безпека – це те питання, яке "наші діти поставлять нам через кілька років".

Вона також закликала до захисту європейського мирного порядку та посилення підтримки України.

Виступаючи в Берліні на конференції, присвяченій Стратегії національної безпеки, вона виступила проти підходу, в якому допомогу Україні від агресії РФ вважають благодійним жестом.

ЗМІ повідомляли, що в уряді Німеччини планують досягти згоди щодо проєкту бюджету на 2025 рік наступного тижня після тижнів суперечок.

Раніше Бербок застерегла від розпаду німецької урядової коаліції на тлі суперечки партій щодо бюджету.

Співголова соціал-демократів канцлера Шольца попередив, що Берліну доведеться послабити боргові обмеження, щоб зберігати оборонні витрати на рівні, вищому за цільовий показник НАТО у 2% ВВП у найближчі роки.