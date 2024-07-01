Бербок: Германия должна инвестировать в безопасность, несмотря на ограниченный бюджет

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин должен продолжать инвестировать в безопасность на фоне сложных переговоров по бюджету на 2025 год.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Глава МИД, которая в правительстве представляет "Зеленых", отметила, что Германия должна играть ведущую роль в борьбе с серьезными угрозами миру и безопасности в Европе, даже если это означает увеличение долгов.

В то же время министр финансов Кристиан Линднер от партии "Свободных демократов" требует от коалиционного правительства придерживаться строгих правил относительно бюджетного дефицита, известных как "долговой тормоз".

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"Это было бы более чем фатально, если бы нам пришлось сказать через несколько лет: "Мы спасли долговой тормоз, но потеряли наш мирный порядок в Европе", – предостерегла она.

По словам Бербок, безопасность – это тот вопрос, который "наши дети зададут нам через несколько лет".

Она также призвала к защите европейского мирного порядка и усилению поддержки Украины.

Выступая в Берлине на конференции, посвященной Стратегии национальной безопасности, она выступила против подхода, в котором помощь Украине от агрессии РФ считают благотворительным жестом.

СМИ сообщали, что в правительстве Германии планируют достичь согласия по проекту бюджета на 2025 год на следующей неделе после недель споров.

Ранее Бербок предостерегла от распада немецкой правительственной коалиции на фоне спора партий по бюджету.

Сопредседатель социал-демократов канцлера Шольца предупредил, что Берлину придется ослабить долговые ограничения, чтобы сохранять оборонные расходы на уровне выше целевого показателя НАТО в 2% ВВП в ближайшие годы.