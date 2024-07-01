В Германии более 360 сотрудников органов безопасности подозревают в правом экстремизме

Федеральное ведомство по охране конституции имеет конкретные доказательства антиконституционных правоэкстремистских тенденций среди 364 сотрудников немецких органов безопасности

Об этом говорится в опубликованном в понедельник третьем отчете ведомства о правом экстремизме, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

"Репутация подавляющего большинства сотрудников, которые защищают свободу и демократию, не должна пострадать из-за нескольких экстремистов", – предупредила федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер.

"Доверие и прозрачность имеют решающее значение, и каждый отдельный случай – это уже слишком", – добавила она.

Реклама:

В своем ситуационном отчете Федеральное ведомство по вопросам защиты конституции охватывает период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2022 года. Таким образом, в отчет включены случаи, о которых стало известно до конца 2022 года и которые впоследствии были оценены.

"Новый отчет о ситуации рисует точную картину, а также выявляет сети и связи с правоэкстремистскими организациями. Это лишь несколько случаев по сравнению с более чем 384 000 служащих только в федеральном правительстве. Тем не менее, мы очень внимательно следим за этим и принимаем меры", – сказала Фезер.

Из 364 сотрудников, у которых были обнаружены доказательства усилий, направленных против свободного и демократического государственного порядка, 175 работают в федеральных органах безопасности и 189 – в землях. Более половины случаев – это так называемые старые дела, то есть те, о которых уже сообщалось в последнем отчете о ситуации. Он был представлен в мае 2022 года, когда были показания в отношении 327 работников.

Самыми распространенными причинами для подозрений в текущем отчете были экстремистские высказывания в чатах и социальных сетях. Также были зафиксированы политически мотивированные оскорбления и контакты с экстремистскими организациями и партиями или членство в них.

Президент Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг подчеркнул: "Даже если речь идет лишь об абсолютном меньшинстве сотрудников, мы полностью привержены борьбе с врагами конституции в наших органах безопасности в каждом отдельном случае".

Конкретную опасность, которую представляют экстремисты на государственной службе, продемонстрировала группа "Рейхсбюргеры" из окружения Генриха XIII князя Ройса, которая разрабатывала планы государственного переворота.

Несколько представителей движения, включая предполагаемого главаря и немецкого дворянина Генриха XIII принца Ройса, в конце 2022 года были обвинены в подготовке переворота против немецкого правительства.

Дело разделили на несколько судебных процессов – главным образом из-за большого количества обвиняемых. Судебный процесс над девятью лицами в Штутгарте, который начался в конце апреля, сосредоточен на военной составляющей заговора.

Во Франкфурте-на-Майне начался суд над предполагаемыми главарями и самыми известными подозреваемыми. Восемь подсудимых в Мюнхене обвиняют в членстве и создании террористической организации, а также в подготовке государственной измены.