НАТО: Гибридные операции и кибератаки РФ являются основанием активировать статью 5

Одна из стран НАТО может попросить защиты от союзников по 5 статье Североатлантического договора из-за гибридных операций и кибератак России.

Об этом заявил в Вашингтоне высокопоставленный чиновник НАТО, его слова приводит "Голос Америки", пишет "Европейская правда".

Так чиновник ответил на вопрос, какой может быть реакция НАТО на гибридные операции России и попытки дестабилизации в Европе.

"В конечном итоге все зависит от того, какие действия будет продолжать совершать Россия", – сказал чиновник.

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"Для нас это очень понятно, мы знаем, что в сфере кибернетики вещи могут перейти за пределы пятой статьи, так же и гибридные диверсионные операции", – отметил он.

Представитель Альянса отметил, что, в конце концов, защиты от союзников по Альянсу может попросить страна, которая страдает от таких атак. Пока ни одна из них этого не делала, добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа намерен поднять вопрос о реакции НАТО на недавние российские гибридные атаки на саммите Альянса в Вашингтоне.

Между тем, в НАТО также оценили, что России не хватает боеприпасов и войск, чтобы начать масштабное наступление в Украине.