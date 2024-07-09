Президент Литви підніме на саміті НАТО питання про відповідь на гібридні атаки Росії

Президент Литви Гітанас Науседа має намір підняти питання про реакцію НАТО на нещодавні російські гібридні атаки на саміті Альянсу у Вашингтоні.

Про це заявив у вівторок Кястутіс Будріс, головний радник Науседи з питань національної безпеки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За словами Будріса, НАТО повинен реагувати на атаки у разі доказів того, що за ними стоїть Москва.

"Президент, безумовно, буде обговорювати випадки, коли ми маємо чіткі докази того, що за цими операціями стоять організатори, планувальники і виконавці. У таких випадках ми, як альянс, також повинні визначити, як ми реагуємо", – сказав він в інтерв'ю радіо Žinių Radijas.

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Кілька місяців тому НАТО засудив зловмисну діяльність Росії на території Альянсу. Тоді Польща затримала десяток людей за підозрою в організації різних саботажних актів, включаючи ймовірний підпал торгового центру Ikea у Вільнюсі.

У березні в Литві також було скоєно напад на Леоніда Волкова, російського опозиціонера. Вважається, що напад був організований російськими спецслужбами.

За словами Будріса, країни НАТО повинні планувати можливі сценарії реагування на такі напади. Заходи у відповідь можуть включати санкції або розгортання певних сил і засобів, сказав він.

"НАТО не буде вживати симетричних заходів. Якщо агент проводить якусь кінетичну дію, паплюжить пам'ятник, який нам дорогий, або спалює торговий центр, НАТО не буде відповідати ідентичними діями", – зазначає Будріс.

Нагадаємо, раніше президент Байден заявив, що на саміті НАТО цими днями оголосять про нові заходи з посилення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити міста і цивільне населення від російських ударів.

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