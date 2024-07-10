Німеччина переглядає свої відносини з Грузією через антизахідний курс грузинської влади.

Про це повідомив у розмові з журналістами посол Німеччини у Грузії Петер Фішер, його цитує SOVA, пише "Європейська правда".

Посол нагадав, що на підставі дій грузинського уряду Європейська рада, до якої входять 27 голів держав і урядів, наприкінці червня ухвалила рішення призупинити процес вступу Грузії в ЄС.

"Що стосується Німеччини, то ми також переглядаємо наші відносини з Грузією. Як ви знаєте, у нас дуже широкі та глибокі відносини. Разом зі Сполученими Штатами Америки ми є одним із найбільших донорів співпраці з метою розвитку в Грузії", – зауважив дипломат.

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Він зазначив, що Німеччина вирішила не брати на себе жодних нових зобов'язань перед Грузією. Також німецькі збройні сили скасували свою участь у навчаннях "Гідний партнер".

Крім того, Німеччина скасувала великий юридичний форум, який проходив у Тбілісі минулого року і мав відбутися цього літа в Берліні.

"Ми розглядаємо подальші дії", – додав Фішер.

Нагадаємо, посол Європейського Союзу в Грузії Павел Герчинський повідомив, що Євросоюз заморозив 30 мільйонів євро, виділених на підтримку Сил оборони Грузії.

Саміт лідерів ЄС у червні заявив, що нинішній курс грузинської влади ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто призводить до зупинки процесу вступу.