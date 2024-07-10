Германия пересматривает свои отношения с Грузией из-за антизападного курса грузинских властей.

Об этом сообщил в разговоре с журналистами посол Германии в Грузии Петер Фишер, его цитирует SOVA, пишет "Европейская правда".

Посол напомнил, что на основании действий грузинского правительства Европейский совет, в который входят 27 глав государств и правительств, в конце июня принял решение приостановить процесс вступления Грузии в ЕС.

"Что касается Германии, то мы также пересматриваем наши отношения с Грузией. Как вы знаете, у нас очень широкие и глубокие отношения. Вместе с Соединенными Штатами Америки мы являемся одним из крупнейших доноров сотрудничества с целью развития в Грузии", – отметил дипломат.

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Он отметил, что Германия решила не брать на себя никаких новых обязательств перед Грузией. Также немецкие вооруженные силы отменили свое участие в учениях "Достойный партнер".

Кроме того, Германия отменила большой юридический форум, который проходил в Тбилиси в прошлом году и должен был состояться этим летом в Берлине.

"Мы рассматриваем дальнейшие действия", – добавил Фишер.

Напомним, посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский сообщил, что Евросоюз заморозил 30 миллионов евро, выделенных на поддержку Сил обороны Грузии.

Саммит лидеров ЕС в июне заявил, что нынешний курс грузинских властей ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто приводит к остановке процесса вступления.