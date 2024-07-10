Британія може втратити майже кожного шостого мільйонера до 2028 року

Велика Британія, ймовірно, втратить майже кожного шостого доларового мільйонера до 2028 року, водночас їхня кількість зросте в інших країнах, зокрема США.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить звіт UBS Global Wealth Report за 2024 рік, повідомляє Reuters.

Згідно із прогнозом звіту, кількість доларових мільйонерів у Британії скоротиться на 17% до 2 542 464 у 2028 році порівняно з 3 061 553 минулого року.

У звіті UBS прогнозують, що загальна кількість доларових мільйонерів у США зросте на 16% до 2028 року, в Німеччині – на 14%, у Франції – на 16%, в Японії – на 28%, в Іспанії – на 12%, а в Італії – на 9%.

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Водночас у Нідерландах очікують на падіння кількості мільйонерів на 4% – до 1 179 328 осіб.

Головний економіст UBS Global Wealth Management Пол Донован пояснив прогнозоване зменшення мільйонерів у Британії, зокрема, наслідком санкцій проти Росії.

Напередодні повідомляли, що новий уряд Великої Британії прагне створити фонд національного добробуту, щоб збільшити державні та приватні інвестиції для модернізації економіки.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що прагне покращити торговельну угоду з Європейським Союзом, яку Лондон підписав із Брюсселем після виходу з ЄС.

Перед тим інфляція у Великій Британії повернулася до цільового показника Банку Англії у 2% вперше за майже три роки.