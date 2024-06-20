Інфляція у Британії вперше за три роки сповільнилася до 2%

Інфляція у Великій Британії повернулася до цільового показника Банку Англії у 2% вперше за майже три роки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Офіс національної статистики заявив, що інфляція, яка вимірюється індексом споживчих цін, знизилася до 2% за рік, порівняно з 2,3% місяцем раніше, значною мірою завдяки зниженню цін на продукти харчування.

Втім, це зниження не означає, що ціни падають – вони просто зростають повільніше, ніж протягом останніх кількох років під час кризи вартості життя, яка призвела до падіння рівня життя у Британії.

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Востаннє інфляція у Сполученому Королівстві була на рівні 2% у липні 2021 року, перш ніж ціни почали стрімко зростати, спочатку через проблеми з ланцюгами поставок під час пандемії коронавірусу, а згодом через широкомасштабне вторгнення РФ в Україну, що призвело до зростання цін на енергоносії.

Втім, це пожвавлення британської економіки поки не впливає на рейтинги керівної Консервативної партії, адже за останні чотири тижні результати опитувань громадської думки майже не змінилися, і опозиційні лейбористи зберігають явну перевагу в опитуваннях.

Дострокові парламентські вибори у Великій Британії відбудуться 4 липня. За оцінками, Консервативна партія, що перебуває при владі з 2010 року, може зазнати найбільшої поразки в історії.

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