У Британії хочуть створити фонд національного добробуту для відновлення економіки

Новий уряд Великої Британії прагне створити фонд національного добробуту, щоб збільшити державні та приватні інвестиції для модернізації економіки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Новий уряд лейбористів планує виділити додаткові 7,3 млрд фунтів стерлінгів ($9,35 млрд) державних коштів через Банк інфраструктури Великої Британії, щоб можна було швидко інвестувати.

Він сподівається залучити втричі більше приватного капіталу для інвестування, зокрема, в порти, автомобільну та сталеварну галузі.

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Прем'єр Кір Стармер та міністр фінансів Рейчел Рівз сподіваються залучити інвестиції в нові та зростаючі галузі в межах зусиль на прискорення розвитку британської економіки та вирішення проблеми з дефіцитом бюджету.

Урядовці кажуть, що новий фонд слугуватиме суверенним "зеленим" фондом та не буде схожим на національні фонди добробуту, якими керують багаті на ресурси країни, такі як Норвегія та Саудівська Аравія.

У міністерстві фінансів заявили, що запропонує нове законодавство, щоб зробити його постійною інституцією.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що прагне покращити торговельну угоду з Європейським Союзом, яку Лондон підписав із Брюсселем після виходу з ЄС.

Нагадаємо, у п’ятницю Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після зустрічі з королем.

Того ж дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з Леммі.

Деталі про нового прем’єра Британії у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.