Британия может потерять почти каждого шестого миллионера до 2028 года

Великобритания, вероятно, потеряет почти каждого шестого долларового миллионера до 2028 года, в то же время их количество возрастет в других странах, в частности США.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует отчет UBS Global Wealth Report за 2024 год, сообщает Reuters.

Согласно прогнозу отчета, количество долларовых миллионеров в Великобритании сократится на 17% до 2 542 464 в 2028 году по сравнению с 3 061 553 в прошлом году.

В отчете UBS прогнозируют, что общее количество долларовых миллионеров в США вырастет на 16% к 2028 году, в Германии – на 14%, во Франции – на 16%, в Японии – на 28%, в Испании – на 12%, а в Италии – на 9%.

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В то же время в Нидерландах ожидают падения количества миллионеров на 4% – до 1 179 328 человек.

Главный экономист UBS Global Wealth Management Пол Донован объяснил прогнозируемое уменьшение миллионеров в Британии, в частности, следствием санкций против России.

Накануне сообщалось, что новое правительство Великобритании стремится создать фонд национального благосостояния, чтобы увеличить государственные и частные инвестиции для модернизации экономики.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что стремится улучшить торговое соглашение с Европейским Союзом, которое Лондон подписал с Брюсселем после выхода из ЕС.

Перед тем инфляция в Великобритании вернулась к целевому показателю Банка Англии в 2% впервые за почти три года.