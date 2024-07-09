США переглядають усі програми співпраці з Грузією

Директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер повідомив, що співпраця США з Грузією наразі переглядається.

Про це Карпентер повідомив на брифінгу в Держдепі США, його слова наводить "Эхо Кавказа", повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що більша частина співпраці США з Грузією наразі перебуває на розгляді, включно з навчаннями Noble Partner ("Гідний партнер") та іншими взаємодіями з урядом Грузії.

Карпентер пояснив, що дії уряду "Грузинської мрії" несумісні із західними стандартами НАТО і Євросоюзу.

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"Відверто кажучи, коли ми бачимо придушення громадянського суспільства, коли ми бачимо ухвалені закони, що обмежують простір фундаментальних свобод у Грузії, це несумісне з цінностями, на яких базується альянс НАТО. Також ми не вважаємо це сумісним з євроатлантичними структурами, включно з Євросоюзом.

Тому ми сподіваємося побачити зміну напрямку, стратегічного напрямку з боку уряду Грузії", – сказав Карпентер.

Він також наголосив, що Грузія рухається у протилежний від НАТО бік.

Тим часом посол Європейського Союзу в Грузії Павел Герчинський заявив, що наразі вступ Грузії до ЄС призупинено через ухвалення "російського закону" – так званого закону про "іноагентів".

Герчинський також повідомив, що Євросоюз заморозив 30 мільйонів євро, виділених на підтримку Сил оборони Грузії.