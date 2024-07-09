Глава МЗС Грузії вважає, що країна досі рухається в Євросоюз

Міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі запевнив, що Грузія продовжує процес вступу до Євросоюзу, незважаючи на рішення ЄС заморозити 30 мільйонів євро на підтримку оборонного сектора Грузії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Грузия Online".

На думку глави МЗС, ці рішення ухвалені на мікрорівні та жодним чином не завадять прагненню Грузії до європейської інтеграції.

"Грузії необхідно ще більше зміцнити свій оборонний потенціал, щоб ми могли краще справлятися з цими загрозами, тому ми сподіваємося, що подібні рішення дуже скоро повернуться на попередній рівень, і продовжимо співпрацювати з ЄС у цьому напрямку", – переконаний Дарчіашвілі.

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Він додав, що загалом співпраця між Грузією та ЄС ґрунтується на угоді про асоціацію. За його словами, Тбілісі послідовно виконує ці зобов'язання, і він би "не став використовувати ту дуже різку оцінку, яку дав посол ЄС".

"Грузія не зупинила жодного процесу. Грузія послідовно продовжує програму реформ. Грузія послідовно виконує свої зобов'язання перед ЄС, що, безумовно, приведе нас до нашої головної мети – повноправного членства в Євросоюзі", – вважає глава МЗС.

Дарчіашвілі нагадав, що у Тбілісі були труднощі з отриманням статусу кандидата в члени ЄС, "хоча ми зробили все, щоб країна отримала статус".

"Я відчуваю аналогічний оптимізм щодо того, що ми дуже скоро почнемо переговори. Переговори – це дуже довгий і важкий процес, проте ми готові незворотно вести Грузію шляхом європейської інтеграції", – резюмував він.

Раніше депутат від керівної "Грузинської мрії" Бека Давітуліані, коментуючи заяву посла ЄС у Грузії про призупинення процесу вступу Грузії у ЄС, сказав, що у цьому немає "нічого страшного".

Нагадаємо, посол Європейського Союзу в Грузії Павел Герчинський заявив, що наразі вступ Грузії до ЄС призупинено через ухвалення "російського закону" – так званого закону про "іноагентів".

Герчинський також повідомив, що Євросоюз заморозив 30 мільйонів євро, виділених на підтримку Сил оборони Грузії.

Саміт лідерів ЄС у червні заявив, що нинішній курс грузинської влади ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто призводить до зупинки процесу вступу.