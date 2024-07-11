Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал "контрпродуктивным" решение партнеров приостановить финансирование на грузинскую сферу обороны из-за антизападного разворота страны.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит SOVA.

Кобахидзе на заседании правительства отреагировал на приостановление финансирования ЕС на грузинскую сферу обороны и отмену учений с США.

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"Это решение неудачное. Это обидно, потому что оно не оправдывает наших ожиданий по перезагрузке отношений... На фоне политических событий последних четырех лет отношения действительно нуждаются в перезагрузке. Грузинская сторона, наше правительство, полностью к этому готовы", – сказал премьер.

"Такие решения, конечно, контрпродуктивны с точки зрения перезагрузки отношений. Однако я все же надеюсь, что в будущем будут прагматичные, рациональные, правильные, справедливые шаги", – добавил Кобахидзе.

Напомним, посол ЕС в Грузии объявил о замораживании 30 млн евро на поддержку оборонного сектора Грузии, а США объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.

Директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер сообщил, что сотрудничество США с Грузией сейчас пересматривается.